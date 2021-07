Tagli di capelli corti estate autunno 2021 | il pixie | il bob e il bowl cut

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 4 luglio 2021) Idisono di tendenza in questa. Queste chiome risultano essere molto versatili e possono essere personalizzate in base ai lineamenti del volto e alla tipologia del capello. L'hairstyle in questione regala un look molto fresco e sbarazzino, da non perdere assolutamente. NovitàdiTra idisi può optare per il famosocut che resiste in ogni stagione e può essere sfoggiato dalle donne di ...