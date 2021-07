Superbike, superpole race: Jonathan Rea senza rivali. BMW completa il podio, delusione Ducati (Di domenica 4 luglio 2021) Jonathan Rea domina la scena a Donington Park nella superpole race del GP di Gran Bretagna. Il #1 di Kawasaki ha gestito la prima posizione dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi con una prova perfetta. BMW completa il podio. Ottima prova per le moto bavaresi con Tom Sykes che precede all’arrivo sull’olandese Van der Mark. Quarto posto per Leon Haslam (Honda) che precede il texano Garrett Gerloff (Yamaha). Limita i danni il turco Toprak Razgatl?o?lu. Il vincitore della race-1 di ieri ha chiuso al sesto posto con una nuova bellissima rimonta dalla tredicesima casella. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)Rea domina la scena a Donington Park nelladel GP di Gran Bretagna. Il #1 di Kawasaki ha gestito la prima posizione dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi con una prova perfetta. BMWil. Ottima prova per le moto bavaresi con Tom Sykes che precede all’arrivo sull’olandese Van der Mark. Quarto posto per Leon Haslam (Honda) che precede il texano Garrett Gerloff (Yamaha). Limita i danni il turco Toprak Razgatl?o?lu. Il vincitore della-1 di ieri ha chiuso al sesto posto con una nuova bellissima rimonta dalla tredicesima casella. ...

