Superbike, Rea cade, Razgatlioglu fa sua gara-2 del GP Gran Bretagna e ora è leader del Mondiale! (Di domenica 4 luglio 2021) Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2021 e, in un colpo solo, è salito anche in prima posizione in classifica generale, sfruttando la clamorosa caduta di Jonathan Rea. Sullo storico tracciato di Donington Park, dopo la superpole race dominata in mattinata, il campione del mondo ha rovinato la sua domenica nelle Midlands, cadendo malamente a metà gara (mettendo quindi a referto uno “zero” pesantissimo), e lasciando spazio al suo rivale turco della Yamaha che, a quel punto, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Topraksi è aggiudicato-2 delPremio di, quarto appuntamento del Mondiale2021 e, in un colpo solo, è salito anche in prima posizione in classifica generale, sfruttando la clamorosa caduta di Jonathan Rea. Sullo storico tracciato di Donington Park, dopo la superpole race dominata in mattinata, il campione del mondo ha rovinato la sua domenica nelle Midlands,ndo malamente a metà(mettendo quindi a referto uno “zero” pesantissimo), e lasciando spazio al suo rivale turco della Yamaha che, a quel punto, ...

Advertising

OA_Sport : #Superbike, #Rea cade, #Razgatlioglu fa sua gara-2 del GP Gran Bretagna e ora è leader del Mondiale! #WSBK #SBK - corsedimoto : SUPERBIKE - Ribaltone nel Mondiale: Jonathan ##Rea scivola e consegna la vetta Mondiale a Toprak #Razgatlioglu, al… - AngyFra89 : SORPASSO IN VETTA. Toprak vince gara 2 davanti ad uno straordinario Gerloff ed un grande Tom Sykes. Sbaglia Rea ed… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Razgatl?o?lu leader caduta per Rea! - #Superbike #Bretagna… - AngyFra89 : Primo errore stagionale, negli ultimi anni, per Jonathan Rea. Si riapre ufficialmente il Campionato del Mondo Superbike. #GBRWorldSBK -