Stramaccioni | nuova missione in Qatar La moglie | “Vita stravolta Ma voleremo da te”

- Gazzetta_it : Stramaccioni, nuova avventura: firma un biennale con l'#AlGharafa #Calciomercato

L'ex allenatore dell'Inter Andreaha firmato per unasquadra: ecco dove alleneràavventura per Andrea, ex allenatore dell'Inter. Come riporta gianlucadimarzio.com. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con l'Al - Gharafa, squadra che milita nel campionato ...L'ex Inter Andreaè pronto ad intraprendere unaavventura in panchina in Qatar dopo l'esperienza in Iran con l'Esteghal, con cui è riuscito a vincere uno storico campionato. Come riportato in ...La moglie dell'allenatore italiano, che ha appena firmato con l'Al-Gharafa, ha scritto un messaggio per lui su Instagram ...Una nuova avventura all’estero per Andrea Stramaccioni, che ha raggiunto l’accordo per diventare il nuovo allenatore dell’Al Gharafa. Accordo biennale da circa 2,2 milioni a stagione. Stramaccioni por ...