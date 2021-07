Stenosi diverticolare sintomatica del colon, cosa ha portato Papa Francesco in ospedale? (Di domenica 4 luglio 2021) Nessuno aveva immaginato niente questa mattina quando Papa Francesco si è affacciato su una Piazza San Pietro gremita per il suo Angelus domenicale, ma poco fa è arrivata la notizia che una Stenosi diverticolare sintomatica del colon lo ha portato dritto dritto al Policlinico Gemelli di Roma. Il Santo Padre dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, 4 luglio, e solo al suo termine sarà diramato un altro bollettino. Il pontefice, che ha 84 anni, è arrivato al Policlinico romano poco dopo le 14 per quello che il suo ufficio stampa ha definito un ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Nessuno aveva immaginato niente questa mattina quandosi è affacciato su una Piazza San Pietro gremita per il suo Angelus domenicale, ma poco fa è arrivata la notizia che unadello hadritto dritto al Policlinico Gemelli di Roma. Il Santo Padre dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, 4 luglio, e solo al suo termine sarà diramato un altro bollettino. Il pontefice, che ha 84 anni, è arrivato al Policlinico romano poco dopo le 14 per quello che il suo ufficio stampa ha definito un ...

