Spinazzola vola in Finlandia per operarsi

Leonardo Spinazzola in partenza dall'aeroporto di Ciampino per la Finlandia, dove è atteso dal professor Orava per un consulto, che lo porterà all'intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d'Achille del piede sinistro, dopo l'infortunio subito dal giocatore della Roma, durante il quarto di finale degli Europei dell'Italia contro il Belgio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

