Speranza preoccupato: 'La sfida del Covid non vinta, attenti alle varianti' (Di domenica 4 luglio 2021) Deve regnare ancora la prudenza nel nostro paese, o perlomeno è questo che vuole far trasparire il ministro della salute Speranza. "Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Deve regnare ancora la prudenza nel nostro paese, o perlomeno è questo che vuole far trasparire il ministro della salute. "Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - Rojas3299 : @beatrice_tom Io sono molto preoccupato: Rampini, spesso Rizzo, alcune parole di P. Per. Pasolini e (incredibile!!)… - Antonio22024399 : Ho mandato a fare in c.....o Bersani e Speranza,ma sono preoccupato xchè potrei avere inaspettati rimproveri di Let… -