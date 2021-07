Spagna, Sergio Ramos avverte: “Italia? Ha sempre quell’esperienza in più” (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole del difensore spagnolo a pochi giorni dall'attesissima sfida contro l'Italia, in programma martedì sera alle 21:00 Leggi su mediagol (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole del difensore spagnolo a pochi giorni dall'attesissima sfida contro l', in programma martedì sera alle 21:00

Euro 2020, fate il vostro gioco Una Spagna approdata a Euro2020 con non poche polemiche, visto che il ct Luis Enrique, non ha convocato neppure un solo calciatore del Real Madrid. Neppure quel Sergio Ramos, bandiera e capitano, per ...

Euro 2020, fate il vostro gioco Una Spagna approdata a Euro2020 con non poche polemiche, visto che il ct Luis Enrique, non ha convocato neppure un solo calciatore del Real Madrid. Neppure quel Sergio Ramos, bandiera e capitano, per ...

Spagna, Sergio Ramos avverte: “Italia? Ha sempre quell’esperienza in più” Mediagol.it Sergio Ramos: "Gli italiani hanno sempre quell'esperienza in più" Sergio Ramos mette in guardia i suoi contro l'Italia: "Sanno come si gioca a calcio" Martedì (6 luglio, ore 21) andrà di scena al Wembley Stadium di Londra il primo appuntamento con le semifinali di E ...

Europei, Scariolo punta sull’Italia: “Può vincere il torneo. Sbaglia chi pensa…” Le parole del ct della Spagna di basket in vista della semifinale dell'Europeo di calcio in programma martedì a Wembley ...

