Spagna, Luis Enrique studia l’Italia: “Ci prepariamo al meglio” (Di domenica 4 luglio 2021) Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, è già a lavoro per preparare la prossima sfida dell’Europeo contro l’Italia, una gara importante con la vincente che accederà alla finale di Euro2020. L’allenatore non vuole lasciare nulla al caso ed ha già iniziato a studiare la squadra di Mancini. Attraverso il proprio profilo Twitter, Luis Enrique ha pubblicato una foto mentre analizza la partita degli azzurri contro il Belgio. “Ci prepariamo al meglio”, il messaggio del tecnico. ¡Preparándonos para lo mejor! ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Il commissario tecnico della, è già a lavoro per preparare la prossima sfida dell’Europeo contro, una gara importante con la vincente che accederà alla finale di Euro2020. L’allenatore non vuole lasciare nulla al caso ed ha già iniziato are la squadra di Mancini. Attraverso il proprio profilo Twitter,ha pubblicato una foto mentre analizza la partita degli azzurri contro il Belgio. “Cial”, il messaggio del tecnico. ¡Preparándonos para lo mejor! ...

Advertising

Iamnaples : ?? L'esterno di Luis Enrique ha speso parole di stima per il capitano del Napoli e numero 10 della @Vivo_Azzurro… - infoitsport : La Spagna pensa già all’Italia: selfie di Luis Enrique al pc per studiare azzurri - infoitsport : Luis Enrique pensa all'Italia, ecco come il ct della Spagna prepara la semifinale - Foto - diocanebot : RT @DiegoASR86: @AsNightmares eh ma aspetta io forse martedi tifo Spagna per Luis. Adelante, l'hombre vertical. Ma diocane - Corriere : La Spagna no-Real, Totti, il dramma della figlia. Chi è Luis Enrique, il c.t. «vertical» -