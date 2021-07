Spagna, Azpilicueta avverte: le sue parole su Insigne (Di domenica 4 luglio 2021) Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea e terzino della Spagna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dell'Italia, prossima avversaria alle semifinali: "Insigne? Non lo conosco di persona, ma può essere pericoloso. Sta giocando un grande europeo. È rapido, tecnico, cerca sempre l'uno contro uno e sa dialogare con i compagni. Noi ci difenderemo e attaccheremo da squadra, consapevoli della loro forza". Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Cesar, capitano del Chelsea e terzino della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dell'Italia, prossima avversaria alle semifinali: "? Non lo conosco di persona, ma può essere pericoloso. Sta giocando un grande europeo. È rapido, tecnico, cerca sempre l'uno contro uno e sa dialogare con i compagni. Noi ci difenderemo e attaccheremo da squadra, consapevoli della loro forza".

