«Sono un governatore che è gay, non un gay governatore»: il coming out di Eduardo Leite sfida Bolsonaro – Il video (Di domenica 4 luglio 2021) «Sono un governatore che è gay, non un gay governatore»: ha fatto coming out in diretta televisiva Eduardo Leite, uno dei principali politici brasiliani, governatore dello stato di Rio Grande do Sul. Un coming out non scontato in un Paese come il Brasile, guidato dal presidente Jair Bolsonaro, che in passato ha persino dichiarato di «sentirsi molto orgoglioso di essere omofobo» o di preferire un figlio morto a un figlio gay. «Non ho mai parlato di un argomento legato alla mia vita ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) «unche è gay, non un gay»: ha fattoout in diretta televisiva, uno dei principali politici brasiliani,dello stato di Rio Grande do Sul. Unout non scontato in un Paese come il Brasile, guidato dal presidente Jair, che in passato ha persino dichiarato di «sentirsi molto orgoglioso di essere omofobo» o di preferire un figlio morto a un figlio gay. «Non ho mai parlato di un argomento legato alla mia vita ...

