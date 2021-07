Sky Nature: lo spettacolo della natura ha inizio. Ecco il nuovo canale Sky con Greta Thunberg e Francesca Michielin (Di domenica 4 luglio 2021) Francesca Michielin La salvaguardia del Pianeta e delle sue bellezze, la scoperta delle specie animali e dei paesaggi più incredibili. Così, Sky Nature, proverà a “restituire la spettacolarità del mondo naturale“. Il nuovo canale della pay tv di Comcast, visibile dal 1° luglio ai numeri 124 e 404, punta sulla documentaristica internazionale, ma con l’aggiunta di produzioni originali Sky profilate per il pubblico del nostro Paese. Tra di esse, si fa notare ed incuriosisce un programma di interviste sui temi ambientali condotto da Francesca ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 luglio 2021)La salvaguardia del Pianeta e delle sue bellezze, la scoperta delle specie animali e dei paesaggi più incredibili. Così, Sky, proverà a “restituire la spettacolarità del mondole“. Ilpay tv di Comcast, visibile dal 1° luglio ai numeri 124 e 404, punta sulla documentaristica internazionale, ma con l’aggiunta di produzioni originali Sky profilate per il pubblico del nostro Paese. Tra di esse, si fa notare ed incuriosisce un programma di interviste sui temi ambientali condotto da...

Advertising

Tele_nauta : Il nuovo canale Sky Nature presenta Greta Thunberg - Un anno per salvare il mondo, docuserie a cura della BBC - EptorixEtymar : RT @DiscoveringSar1: - digitalsat_it : 'La speranza non arriva dalle parole, arriva dalle azioni'? #GretaThunberg – Un anno per salvare il mondo, stasera… - SkyItalia : 'La speranza non arriva dalle parole, arriva dalle azioni'? #GretaThunberg – Un anno per salvare il mondo, stasera… - digitalsat_it : Un anno per salvare il mondo, su Sky Nature il viaggio di Greta Thunberg -