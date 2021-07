Sky, Di Marzio rivela: “Affare vicino, gran colpo della Lazio!” (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvicina un acquisto per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti – come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio – hanno trovato un’intesa per il trasferimento di Felipe Anderson. Il calciatore dovrebbe arrivare alla corte di Sarri con una formula molto particolare: acquisto a parametro zero dal West Ham, che però conserverà il 50% sulla futura rivendita del calciatore. “Davvero un acquisto importante“, commenta Di Marzio. “Io generalmente non sono d’accordo con le minestre riscaldate, anche se qui parliamo di un giocatore davvero forte“, la chiosa dell’ex portiere Nando Orsi ospite del programma “Calciomercato – ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvicina un acquisto per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti – come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di– hanno trovato un’intesa per il trasferimento di Felipe Anderson. Il calciatore dovrebbe arrivare alla corte di Sarri con una formula molto particolare: acquisto a parametro zero dal West Ham, che però conserverà il 50% sulla futura rivendita del calciatore. “Davvero un acquisto importante“, commenta Di. “Io generalmente non sono d’accordo con le minestre riscaldate, anche se qui parliamo di un giocatore davvero forte“, la chiosa dell’ex portiere Nando Orsi ospite del programma “Calciomercato – ...

