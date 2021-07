Silvio Berlusconi ci crede, sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Ha buone possibilità ecco perché (Di domenica 4 luglio 2021) Berlusconi sogna in grande. Il leader di Forza Italia non si arrende agli anni che passano e vuole dedicare la sua vita alla politica, per questo al Corriere della Sera affida le sue speranze sul diventare il prossimo Presidente della Repubblica. Una nuova sfida Spiega il sito: La prossima settimana Berlusconi dovrebbe tornare a Roma per riprendere i contatti diretti con il mondo politico e per capire se il suo sogno può diventare realtà. Vuole fare il capo dello Stato e siccome «le uniche sfide che mi piacciono sono quelle impossibili», l’idea del Colle è ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 4 luglio 2021)sogna in grande. Il leader di Forza Italia non si arrende agli anni che passano e vuole dedicare la sua vita alla politica, per questo al CorriereSera affida le sue speranze sul diventare il. Una nuova sfida Spiega il sito: La prossima settimanadovrebbe tornare a Roma per riprendere i contatti diretti con il mondo politico e per capire se il suo sogno può diventare realtà. Vuole fare il capo dello Stato e siccome «le uniche sfide che mi piacciono sono quelle impossibili», l’idea del Colle è ...

