Sibiu Tour, ordine d’arrivo prima tappa: 2° Fabio Aru dietro Aleotti, 8° Rebellin a quasi 50 anni! (Di domenica 4 luglio 2021) Si è appena conclusa la prima frazione, dopo il prologo di ieri, del Sibiu Cycling Tour 2021: nella Sibiu-Paltinis, di 177.9 km, Giovanni Aleotti ha battuto Fabio Aru, che ha chiuso secondo. Nella classifica di tappa ottavo l’eterno Davide Rebellin, davanti a Giovanni Carboni. Aleotti è primo nella generale con 17? su Fabio Aru, mentre il ceco Michal Schlegel è terzo a 20”, poi quarto il russo Sergei Chernetskii a 24”. ordine d’arrivo prima tappa ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Si è appena conclusa lafrazione, dopo il prologo di ieri, delCycling2021: nella-Paltinis, di 177.9 km, Giovanniha battutoAru, che ha chiuso secondo. Nella classifica diottavo l’eterno Davide, davanti a Giovanni Carboni.è primo nella generale con 17? suAru, mentre il ceco Michal Schlegel è terzo a 20”, poi quarto il russo Sergei Chernetskii a 24”....

Advertising

stefanozana : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? ???? Doppia trasferta, doppia top10 9° posto di Giovanni Lonardi nella quarta tappa del Tour of Bulgaria. 9° posto… - STnews365 : Si rivede Fabio Aru: secondo posto al Sibiu Tour Il ciclista della Qhubeka-Assos si scatena nella salita finale, ch… - aamd1967 : Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) ha ganado la 1ª etapa de Sibiu Cycling Tour 2021 - cyclingoo : ?? Sibiu Tour 2021, Giovanni Aleotti conquista il primo arrivo in salita! Fabio Aru battuto allo sprint / By… - peterkama : Sibiu Tour 2021, Giovanni Aleotti conquista il primo arrivo in salita! Fabio Aru battuto allo sprint -

Ultime Notizie dalla rete : Sibiu Tour Sfida italiana al Sibiu Tour: Giovanni Aleotti supera Fabio Aru ... con gli ultimi a partire danneggiati dalla pioggia - il Sibiu Tour è proseguito oggi con la Sibiu - Paltinis di 177.9 km. Nell'arrivo in quota si è assistito ad un duello tra due scalatori italiani, ...

DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: ritirato van der Poel! ... UN OMBRELLO RISCHIA DI COLPIRE VAN DER POEL TUTTE LE CLASSIFICHE DEL TOUR DE FRANCE LE DICHIARAZIONI DI TEUNS LA CRONACA DEL SIBIU TOUR: ACKERMANN VINCE IL CRONOPROLOGO, FABIO ARU A 23' LA CRONACA ...

Sibiu Tour 2021, Pascal Ackermann conquista il prologo – Terzo Riccardo Stacchiotti SpazioCiclismo Sibiu Tour, Fabio Aru torna a graffiare! 2° posto per rinascere, vince Aleotti Fabio Aru è tornato a graffiare con grande personalità in occasione della seconda tappa del Sibiu Tour, corsa di quattro giorni che va in scena in Romania. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha infatti att ...

Sfida italiana al Sibiu Tour: Giovanni Aleotti supera Fabio Aru con 3? sul compagno di squadra Martin Laas e su Riccardo Stacchiotti (Vini Zabù), con gli ultimi a partire danneggiati dalla pioggia – il Sibiu Tour è proseguito oggi con la Sibiu-Paltinis di 177.9 km ...

... con gli ultimi a partire danneggiati dalla pioggia - ilè proseguito oggi con la- Paltinis di 177.9 km. Nell'arrivo in quota si è assistito ad un duello tra due scalatori italiani, ...... UN OMBRELLO RISCHIA DI COLPIRE VAN DER POEL TUTTE LE CLASSIFICHE DELDE FRANCE LE DICHIARAZIONI DI TEUNS LA CRONACA DEL: ACKERMANN VINCE IL CRONOPROLOGO, FABIO ARU A 23' LA CRONACA ...Fabio Aru è tornato a graffiare con grande personalità in occasione della seconda tappa del Sibiu Tour, corsa di quattro giorni che va in scena in Romania. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha infatti att ...con 3? sul compagno di squadra Martin Laas e su Riccardo Stacchiotti (Vini Zabù), con gli ultimi a partire danneggiati dalla pioggia – il Sibiu Tour è proseguito oggi con la Sibiu-Paltinis di 177.9 km ...