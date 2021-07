Sergio Ramos PSG, accordo trovato: annuncio nei prossimi giorni (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvicina la conclusione della trattativa tra Sergio Ramos e il Paris Saint Germain: accordo trovato dopo l’addio al Real Madrid Sergio Ramos ha dato il suo addio al Real Madrid: il difensore spagnolo è alla ricerca di una squadra per la prossima stagione. Come riporta Le Parisien, sarebbe stato trovato l’accordo tra Sergio Ramos e il suo entourage con la dirigenza del club. accordo biennale dunque, lo stesso che Florentino Perez non aveva concesso al difensore. L’annuncio ufficiale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvicina la conclusione della trattativa trae il Paris Saint Germain:dopo l’addio al Real Madridha dato il suo addio al Real Madrid: il difensore spagnolo è alla ricerca di una squadra per la prossima stagione. Come riporta Le Parisien, sarebbe statol’trae il suo entourage con la dirigenza del club.biennale dunque, lo stesso che Florentino Perez non aveva concesso al difensore. L’ufficiale ...

Advertising

_avvocato : Dollarumma Sergio Ramos Wynaldum Il modus operandi è quello del Milan di Berlusconi. - CaparrosAlexan1 : @psgcommunity_ @le_Parisien_PSG ???????????????????????????SERGIO RAMOS HAKIMI DONNARUMMA AUX PSG ??????????????????????????? - AConan_Doyle : Si attende annuncio ufficiale dell'accordo tra Sergio Ramos e PSG - AFCDjamelito : pogba messi sergio ramos and donnarumma - LucaParry85 : Visite mediche per hakimi programmate E pare accordo per sergio ramos Ancora da capire di che tipo -