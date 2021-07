Senza mascherina in Consiglio comunale e la grillina fa la spia: clamorosa figuraccia per la 5 Stelle, arrivano i carabinieri ma... | Video (Di domenica 4 luglio 2021) Blitz dei carabinieri al Consiglio comunale di Imperia. Gli agenti hanno interrotto i lavori chiamati dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Maria Nella Ponte, contrariata dal fatto che alcuni amministratori fossero sprovvisti di mascherina. A intervenire ci ha però pensato il sindaco Claudio Scajola, che ha allontanato i carabinieri dicendo loro che non potevano entrare in una sede politica e interrompere una riunione. In mezzo, tra i consiglieri, c'erano infatti dei plexiglas per tutelare il distanziamento anti-Covid. E infatti i militari sono usciti. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Blitz deialdi Imperia. Gli agenti hanno interrotto i lavori chiamati dal consigliere del Movimento 5, Maria Nella Ponte, contrariata dal fatto che alcuni amministratori fossero sprovvisti di. A intervenire ci ha però pensato il sindaco Claudio Scajola, che ha allontanato idicendo loro che non potevano entrare in una sede politica e interrompere una riunione. In mezzo, tra i consiglieri, c'erano infatti dei plexiglas per tutelare il distanziamento anti-Covid. E infatti i militari sono usciti. "Il ...

