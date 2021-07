“Sembra che Italia Viva voglia affossare il ddl Zan”: il M5S contro gli emendamenti presentati dai renziani (Di domenica 4 luglio 2021) “Gli emendamenti presentati da Italia Viva” alla legge contro l’omotransfobia “suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini ‘orientamento sessuale’ e ‘identità di genere’ e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato”. Con una nota i parlamentari del M5S si oppongono agli emendamenti renziani al ddl Zan, che vengono incontro alle contestazioni fatte dal Vaticano e, di fatto, fanno mancare la maggioranza al ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021) “Glida” alla leggel’omotransfobia “suonano come un tentativo dila legge. Pensare infatti di eliminare i termini ‘orientamento sessuale’ e ‘identità di genere’ e tornare alla definizione di omofobia e transfobia rischierebbe di farci compiere un altro passo indietro, come già accaduto in passato”. Con una nota i parlamentari del M5S si oppongono aglial ddl Zan, che vengono inalle contestazioni fatte dal Vaticano e, di fatto, fanno mancare la maggioranza al ...

