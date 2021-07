"Se l'Italia vincesse l'Europeo potrebbe accadere per Jorginho", l'hanno detto su SKY! (Di domenica 4 luglio 2021) Il giornalista e telecronista Sky Sport, Massimo Marianella, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il tg di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato: "Jorginho prossimo Pallone d'Oro? È stato protagonista della vittoria del Chelsea in Champions League. Se l’Italia dovesse vincere l’Europeo, Jorginho quindi porterebbe a casa i due trofei principali della stagione. Quando in un’annata c’è un Mondiale o un Europeo, la prima cosa che si guarda per l’assegnazione del Pallone d’Oro è il giocatore più importante della squadra che vince il trofeo, quindi la candidatura sarebbe molto forte". Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Il giornalista e telecronista Sky Sport, Massimo Marianella, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il tg di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato: "prossimo Pallone d'Oro? È stato protagonista della vittoria del Chelsea in Champions League. Se l’dovesse vincere l’quindi porterebbe a casa i due trofei principali della stagione. Quando in un’annata c’è un Mondiale o un, la prima cosa che si guarda per l’assegnazione del Pallone d’Oro è il giocatore più importante della squadra che vince il trofeo, quindi la candidatura sarebbe molto forte".

Advertising

gilnar76 : 'Se l'Italia vincesse l'Europeo potrebbe accadere per Jorginho', l'hanno detto su SKY! #Forzanapoli #Napoli… - AntJack81 : RT @AntJack81: Mi piacerebbe molto che l'Inghilterra vincesse gli Europei, ma di più voglio che non perdiamo in finale... contro la Spagna.… - ClaudioFacchin5 : RT @giuliocavour: LO sFATTO QUOTIDIANO “Io faccio il tifo per il Belgio contro l’Italia, benché Mancini abbia messo in piedi una bella squ… - uncoverarry : madonna raga la finale perfetta sarebbe troppo italia-danimarca è l’unica squadra per cui sarei contenta che vincesse - AntJack81 : Mi piacerebbe molto che l'Inghilterra vincesse gli Europei, ma di più voglio che non perdiamo in finale... contro l… -