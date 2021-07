(Di domenica 4 luglio 2021) La politica è una cosa semplice anche nelle sue cose complesse.sa benissimo che il Pd non può assolutamente cedere sul #ddlzan. Ne va della faccia del nuovo segretario, ne va di un partito che sta disperatamente cercando ancora un profilo identitario e il #ddlzan è uno di quei disegni di legge che “caratterizza” e “distingue” un partito da un altro., chiedendo modifiche al #ddlzan, lo condanna a non essere approvato in questa legislatura perché il Pd non può cedere. Oltretuttochiede di modificare parti del ddl che alcuni dei suoi esponenti hanno ...

lauraboldrini : Dopo averlo approvato alla Camera, ora Italia Viva propone nei fatti lo svuotamento del #DdlZan. L'identità di ge… - borghi_claudio : Intanto le (sacrosante) richieste di modifica della legge Zan da parte di Italia Viva stanno facendo perdere il sen… - marcofurfaro : Italia viva ha fatto una scissione dopo aver preso ministri in quota PD. Ha fatto cadere un governo del PD. Ora a… - Luca_1998 : RT @HuffPostItalia: Se Italia Viva ha ammazzato il ddl Zan - ghino61 : RT @Moonlightshad1: Potranno raccontarcela ancora quanto vogliono ma un sistema politico che permette ad un partito all'uno virgola poco pe… -

Anche per i grillini la legge va approvata senza modifiche perché 'non può più aspettare' e Italia Viva è accusata di voler 'affossare la legge e dare una sponda alla destra'. 'Gli emendamenti presentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare ...