Schianto sul Vallone | muore 29enne di Faedis Ferito il fidanzato al volante

Advertising

MarioOnifur : @stopconinomi Ale… sei uno schianto assoluto… in costume … dico sul serio … tesoro mio!?? - infoitinterno : Tragedia Salerno-Reggio Calabria, schianto sul guardrail e volo dal viadotto: morti due camionisti di Adrano - ReteVeneta : COGOLLO DEL CENGIO | SCHIANTO SUL COSTO, MOTOCICLISTA GRAVISSIMO - cronachelucane : MATERA, SCHIANTO SULLA 96 BIS - Muore sul colpo un professore di Genzano - - larenait : Terribile incidente in provincia di Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sul

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

40 persone sono rimaste ferite nello. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa ... Il ministro ha messo in guardafatto che il numero dei morti è destinato probabilmente ad ...I quattro bimbi si sono arrampicatitetto senza rendersi conto che la volta del manufatto era instabile. Improvvisamente il tetto ha ceduto difacendo precipitare i piccoli da un'altezza ...Un morto di circa 20 anni, un ferito gravissimo, forse un secondo meno grave il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto stamattina alle 11 a Fossacesia (Chieti), sulla ...L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte sulla Flaminia, all'interno del sottopasso della Palombella. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, sono stati un furgone e un'au ...