Scanzi, l’ultima genialata: unite Conte e Bersani per sconfiggere la destra, dei dettagli me ne sbatto… (Di domenica 4 luglio 2021) Andrea Scanzi tira fuori dal cilindro l’ultimo gioco di prestigio: la ricetta per battere le destre. E come al solito si prende molto sul serio. Reduce dalla vergognosa figuraccia sulla fila saltata per il vaccino, la “rockstar del giornalismo italiano” (così si definisce) offre su Instagram l’indicazione per fronteggiare il successo del centrodestra. Scanzi: per sconfiggere la destra fate così… “Volete veramente sconfiggere la destra? Volete davvero creare un soggetto politico realmente e convintamente votabile? – scrive – unite Conte e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 luglio 2021) Andreatira fuori dal cilindro l’ultimo gioco di prestigio: la ricetta per battere le destre. E come al solito si prende molto sul serio. Reduce dalla vergognosa figuraccia sulla fila saltata per il vaccino, la “rockstar del giornalismo italiano” (così si definisce) offre su Instagram l’indicazione per fronteggiare il successo del centro: perlafate così… “Volete veramentela? Volete davvero creare un soggetto politico realmente e convintamente votabile? – scrive –e ...

