Scandalo Vaticano, decreto: "Contatti Becciu-Marogna anche dopo le accuse" (Di domenica 4 luglio 2021) Il cardinale Angelo Becciu avrebbe mantenuto i Contatti con Cecilia Marogna anche dopo aver appreso delle accuse dagli inquirenti vaticani nei suoi confronti, e questo è uno degli elementi che fa ritenere ai magistrati che non ci sia stato alcun tradimento di fiducia da parte della Marogna nei confronti del cardinale, e che Becciu non possa "non essere ritenuto responsabile di questo ennesimo atto di distrazione di risorse pubbliche", in relazione ai 575mila euro della Segreteria di Stato che sarebbero stati spesi in beni di lusso dalla manager ...

