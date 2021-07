Sbarra “Patto per l’Italia con le imprese, subito riforme per il lavoro” (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo che abbiamo trovato dopo il lungo negoziato con il premier Mario Draghi sul blocco dei licenziamenti è stato un segnale importante. Un primo passo in quella necessaria stagione di concertazione di cui il Paese ha bisogno dopo anni di disintermediazione sterile e di sottovalutazione del ruolo delle parti sociali”. Lo ha detto, in un’intervista al Sole24Ore, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. “Per questo l’appello che la Cisl fa oggi al presidente del consiglio, alla Confindustria ed alle altre associazioni datoriali – ha aggiunto – è quello di far tesoro di questa intesa, e di rispettarla fino in fondo. Andiamo avanti insieme ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo che abbiamo trovato dopo il lungo negoziato con il premier Mario Draghi sul blocco dei licenziamenti è stato un segnale importante. Un primo passo in quella necessaria stagione di concertazione di cui il Paese ha bisogno dopo anni di disintermediazione sterile e di sottovalutazione del ruolo delle parti sociali”. Lo ha detto, in un’intervista al Sole24Ore, il segretario generale della Cisl, Luigi. “Per questo l’appello che la Cisl fa oggi al presidente del consiglio, alla Confindustria ed alle altre associazioni datoriali – ha aggiunto – è quello di far tesoro di questa intesa, e di rispettarla fino in fondo. Andiamo avanti insieme ...

Ultime Notizie dalla rete : Sbarra Patto Perrone (Cisl): "Recovery opportunità per bloccare l'esodo dei giovani dal sud" Per Rosy Perrone "è indifferibile costruire un patto sociale con il Governo, con le istituzioni ai ... La fuga dei giovani è una ferita aperta! Ha ragione Sbarra." "Le grandi battaglie della Cisl sui ...

Mancuso eletto nuovo Segretario generale di Cisl Magna Graecia ... alla quale va la nostra gratitudine, e dall'amico Luigi Sbarra, chiamato quattro mesi fa a guidare ... Per questo la CISL propone un patto sociale che tenga insieme tutti in un'alleanza per lo sviluppo".

