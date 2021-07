Sanità allo sbando, ad un pensionato vibonese esame prenotato tra due anni (Di domenica 4 luglio 2021) Una vicenda paradossale, raccontata dalle pagine di 'Gazzetta del Sud', che dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che le liste d'attesa non sono mai state per nulla abbattute. Anzi. Ma andiamo ... Leggi su zoom24 (Di domenica 4 luglio 2021) Una vicenda paradossale, raccontata dalle pagine di 'Gazzetta del Sud', che dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che le liste d'attesa non sono mai state per nulla abbattute. Anzi. Ma andiamo ...

Advertising

MariaNadiaMai2 : Leggo vagonate di twit sul ddlzan. Importante la lotta contro omofobia e violenza, ma mi sembra una distrazione da… - Stelio_Bonsegna : @CheHardship La Sanitá umbra, in regime PD, fu il primo scandalo a venire allo scoperto. - RoMur83 : @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Si può fare che tutti quelli strafatti di cocaina in discoteca, che poi vanno in ov… - COTRONEOPEPPE : @robersperanza Bisogna che la sanità diventi totalmente pubblica e ritorni in mano allo Stato centrale. Peppe (infermiere). - simonariccio16 : RT @CislNazionale: Va aperto un “Cantiere Italia” che metta al centro buona occupazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrasto allo sfr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità allo Sanità allo sbando, ad un pensionato vibonese esame prenotato tra due anni Il malcapitato si porta allo sportello prenotazioni del Poliambulatorio dell'ospedale di Nicotera, ... Questa è la sanità in Calabria. Questa è la vergogna. E l'Asp di Vibo continua ad fare annunci ...

Scoperta una proteina che causa l'allergia alla nocciola all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ...é stato depositato nell'apposita banca degli allergeni dell'Organizzazione mondiale della sanità (... Secondo quanto riportato dallo studio EuroPrevall, condotto allo scopo di valutare prevalenza, costi ...

Sanità allo sbando, ad un pensionato vibonese esame prenotato tra due anni Zoom24.it Il malcapitato si portasportello prenotazioni del Poliambulatorio dell'ospedale di Nicotera, ... Questa è lain Calabria. Questa è la vergogna. E l'Asp di Vibo continua ad fare annunci ......é stato depositato nell'apposita banca degli allergeni dell'Organizzazione mondiale della(... Secondo quanto riportato dallo studio EuroPrevall, condottoscopo di valutare prevalenza, costi ...