San Donato Milanese, identificato l'uomo che ha ucciso le due amiche investendole con la mietitrice (Di domenica 4 luglio 2021) . E' già stato interrogato dai carabinieri Screenshot Luogo ritrovamento cadaveriVenerdì 2 luglio, sono le 11.30 del mattino quando al 112 arriva una chiamata, una disperata richiesta di aiuto. Una giovane, senza specificare le sue generalità, aveva spiegato nella sua lingua, in arabo, di trovarsi in un campo di mais nei pressi di San Donato Milanese dove lei e una sua amica erano state investite da una mietitrebbia. Durante la telefonata la ragazza dice inoltre che la sua amica era morta, mentre lei aveva subito delle gravi ferite. Un attimo dopo la linea telefonica si era interrotta e il cellulare non è stato più raggiungibile.

