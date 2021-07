Salvini “Gli italiani sono pronti per il Referendum sulla giustizia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Gliper il, sarò in giro per chiedere una firma in tutti i comuni, da Bolzano a Lampedusa per sei”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoospite in collegamento da Monopoli, in provincia di Bari, di Sky Tg24. “Il Parlamento ci ha provato per 30 anni – ha aggiunto il leader della Lega – senza successo per divisioni, litigi e ora chiediamo questo mandato ai cittadini. I temi: ...