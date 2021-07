Russia:Moet riprenderà consegne champagne 'appena possibile' (Di domenica 4 luglio 2021) Il gruppo Moët Hennessy (gruppo Lvmh) ha dichiarato che riprenderà le consegne di champagne in Russia "il prima possibile", dopo la sospensione decisa in risposta ad una modifica della legge nazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Il gruppo Moët Hennessy (gruppo Lvmh) ha dichiarato chelediin"il prima", dopo la sospensione decisa in risposta ad una modifica della legge nazionale ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Russia:Moet riprenderà consegne champagne 'appena possibile': (ANSA) - PARIGI, 04 LUG - Il gruppo… - iconanews : Russia:Moet riprenderà consegne champagne 'appena possibile' - Luca67Salmaso : RT @ultimenotizie: Il colosso del lusso francese Lvmh ha decretato lo stop alle consegne in #Russia di Moet et Chandon, Veuve Cliquot e Dom… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il colosso del lusso francese Lvmh ha decretato lo stop alle consegne in #Russia di Moet et Chandon, Veuve Cliquot e Dom… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il colosso del lusso francese Lvmh ha decretato lo stop alle consegne in #Russia di Moet et Chandon, Veuve Cliquot e Dom… -