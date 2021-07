Roma, uomo trovato morto sulla banchina del Tevere. Chiuso il ponte Margherita (Di domenica 4 luglio 2021) Roma choc. Stamani a Prati è stato trovato il corpo senza vita di un uomo sulla banchina del Tevere. Sul lungoTevere Michelangelo, all' altezza ponte Regina Margherita, sono intervenuti gli agenti ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021)choc. Stamani a Prati è statoil corpo senza vita di undel. Sul lungoMichelangelo, all' altezzaRegina, sono intervenuti gli agenti ...

