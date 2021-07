Roma, per la fascia sinistra spunta l’ipotesi Dimarco (Di domenica 4 luglio 2021) Roma alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra Il grave infortunio che ha subito Spinazzola nel quarto di finale contro il Belgio ad Euro2020, costringerà la Roma ad intervenire sul mercato. Tra i diversi profili sondati per la fascia sinistra dal ds Pinto c’è anche Federico Dimarco, rientrato all’Inter dall’Hellas Verona. “Il vero sogno della Roma è Robin Gosens. Il problema però è che Gosens oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona, ma non solo. Insomma, Pinto si è ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 luglio 2021)alla ricerca di un rinforzo sullaIl grave infortunio che ha subito Spinazzola nel quarto di finale contro il Belgio ad Euro2020, costringerà laad intervenire sul mercato. Tra i diversi profili sondati per ladal ds Pinto c’è anche Federico, rientrato all’Inter dall’Hellas Verona. “Il vero sogno dellaè Robin Gosens. Il problema però è che Gosens oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona, ma non solo. Insomma, Pinto si è ...

Advertising

virginiaraggi : Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cu… - virginiaraggi : “Campo Urbano” è il progetto vincitore del concorso internazionale Reinventing Cities di @c40cities per la rigenera… - petergomezblog : Roma, presidio per il 50esimo compleanno di Assange: ‘Silenzio omertoso sul suo caso. Oggi qui per lui e per il nos… - alkhimiyah : RT @petergomezblog: Roma, presidio per il 50esimo compleanno di Assange: ‘Silenzio omertoso sul suo caso. Oggi qui per lui e per il nostro… - giandomenic45 : RT @LaVeritaWeb: I messaggi ritrovati da Luca Palamara in un vecchio cellulare. Giuseppe Pignatone mollò Guido Lo Forte, inviso al Colle. O… -