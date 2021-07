Roma | Papa ricoverato al Gemelli per operazione intestinale

(Di domenica 4 luglio 2021) Ilin ospedale al Policlinico. La notizia è rapidamente rimbalzata in tutto il mondo. Questo pomeriggio un comunicato della sala stampa della Città del Vaticano ha comuncato che Mario Bergoglio, senza scorta, si è presentato in ospedale per un’all’intestino.alperall’intestino A quanto pareFrancesco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - RaiNews : Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Pres_Casellati : I miei più sinceri auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato oggi al Gemelli di Roma. - SARDASEU : RT @virginiaraggi: Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - DilectisG : RT @napolimagazine: A ROMA - Papa Francesco al Gemelli per un intervento programmato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Papa

Francesco è ricoverato all' ospedale Gemelli diper un intervento chirurgico. La notizia viene rilanciata dall'agenzia Adnkronos e quindi battuta anche dall'Ansa che parla di "intervento ...Sergio Mattarella ha mandato un messaggio aFrancesco, ricoverato al Gemelli diper un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. 'L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio ...ROMA (ITALPRESS) – “Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’affettuoso pensiero ...Supporto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il Santo Padre, Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un’operazione chirurgica. Nonostante gli oneri ...