Roma, l'Open night del Santo Spirito: vaccini a suon di musica per stranieri e senzatetto. (Di domenica 4 luglio 2021) 'Sono le 5 del mattino e abbiamo vaccinato circa il 70% del target - ha commentato al portale Fanpage.it Paolo Parente, Dirigente della direzione strategica dell'Asl di Roma 1 - Sarà una giornata ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) 'Sono le 5 del mattino e abbiamo vaccinato circa il 70% del target - ha commentato al portale Fanpage.it Paolo Parente, Dirigente della direzione strategica dell'Asl di1 - Sarà una giornata ...

Advertising

Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: La @ASLRoma1 organizza all'Ospedale Santo Spirito in Sassia una Open Night di #VacciniCovid: presente anche un pianista j… - Agenzia_Dire : La @ASLRoma1 organizza all'Ospedale Santo Spirito in Sassia una Open Night di #VacciniCovid: presente anche un pian… - Notiziedi_it : Roma, all’Ospedale Santo Spirito in Sassia Open Night vaccinale con un pianista jazz - profimusic : @GionathanDS NUOVO SINGOLO ?? Dimmi di no ?? FUORI ORA SU! - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini Lazio, tutto esaurito all'Open Night J&J: «È bastato nome e cognome per prenotarmi» -