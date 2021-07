Roma | la ospita a casa ma cerca di violentarla | arrestato 25enne senegalese

(Di domenica 4 luglio 2021) Doveva essere una piacevole serata tra amici invece si è trasformata in un vero e proprio incubo. Violenza sessuale e lesioni, queste le accuse di cui dovrà rispondere un ragazzo senegale di 25 anni che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, hato di abusare di una sua amica. I fatti si sono svolti nel quartiere Alessandrino, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Porta Maggiore e di Torpignattara che una volta entrati nell’appartamento dove si stava consumando la terribile violenza hanno trovato la ragazza in stato di shock e l’aggressore ancora con i pantaloni slacciati. La vittima, 23enne, è stata poi condotta in ...

