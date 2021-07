Roma, il Papa resterà in ospedale almeno 5 giorni (Di domenica 4 luglio 2021) commenta La degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma durerà 'almeno cinque giorni'. E' quanto si apprende da fonti vicine all'ospedale. Il Pontefice è stato ricoverato domenica verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) commenta La degenza diFrancesco al Policlinico Gemelli didurerà 'cinque'. E' quanto si apprende da fonti vicine all'. Il Pontefice è stato ricoverato domenica verso ...

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - RaiNews : Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - pary1977 : RT @marcodimaio: Un augurio di pronta guarigione per Papa Francesco, ricoverato al #Gemelli di Roma per un intervento programmato da tempo. - Zohrab1982 : RT @MediasetTgcom24: Roma, Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli #papa -