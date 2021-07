Roma, il contributo per i disabili gravissimi non c’è per tutti: fate pena! (Di domenica 4 luglio 2021) A Roma il contributo per la disabilità gravissima non c’è per tutti. Dove sono finiti questi soldi? Se ne parla da mesi ma nessuno agisce concretamente. Correva il giorno 26 gennaio 2021 e al repertorio QE/267/2021 della Amministrazione capitolina con protocollo 5153/2021 l’amministrazione approvava l’elenco unico cittadino dei beneficiari per l’erogazione del beneficio economico – contributo/assegno di cura ai cittadini in condizioni di disabilità gravissima di cui al D.M. 26/09/2016 e ai sensi della DGC nr. 344 del 24/12/2020. Mai riportati dati burocratici, ma questa volta è necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Ailper latà gravissima non c’è per. Dove sono finiti questi soldi? Se ne parla da mesi ma nessuno agisce concretamente. Correva il giorno 26 gennaio 2021 e al repertorio QE/267/2021 della Amministrazione capitolina con protocollo 5153/2021 l’amministrazione approvava l’elenco unico cittadino dei beneficiari per l’erogazione del beneficio economico –/assegno di cura ai cittadini in condizioni dità gravissima di cui al D.M. 26/09/2016 e ai sensi della DGC nr. 344 del 24/12/2020. Mai riportati dati burocratici, ma questa volta è necessario ...

Advertising

ilfattoblog : Roma, il contributo per i disabili gravissimi non c’è per tutti: fate pena! - antonellacossi : @staxtornare eccone un altro, - visitorcity : RT @LegambienteLa: #RiciclaEstate nel Lazio: partita la campagna di @Legambiente con contributo di @conai patrocinio di @RegioneLazio Racco… - M4RCO40 : RT @GiusyFoggia: Il mio contributo al PNRR | CEOforLIFE Task Force | Kick-off Meeting. Roma 16/06/2021 - The St. Regis | DIGITALIZZAZIONE,… - GiusyFoggia : Il mio contributo al PNRR | CEOforLIFE Task Force | Kick-off Meeting. Roma 16/06/2021 - The St. Regis | DIGITALIZZ… -