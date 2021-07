Roma choc, il trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato. I vigili del fuoco intervenuti per recuperare il corpo (Di domenica 4 luglio 2021) Tragedia alle porte di Roma . Un agricoltore , la cui identità non è stata ancora rivelata, è morto oggi pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore , che per cause ancora da chiarire ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Tragedia alle porte di. Un, la cui identità non è stata ancora rivelata, è morto oggi pomeriggio dopo essere rimastodal suo, che per cause ancora da chiarire ...

