Roma alla ricerca di un terzino sinistro: spuntano i nomi di Emerson e Biraghi (Di domenica 4 luglio 2021) Al mercato della Roma si aggiungono nuove priorità: dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola i giallorossi dovranno urgentemente trovare un sostituto per la fascia sinistra, dato che il terzino ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Al mercato dellasi aggiungono nuove priorità: dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola i giallorossi dovranno urgentemente trovare un sostituto per la fascia sinistra, dato che il...

Advertising

virginiaraggi : Anche durante questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei contr… - poliziadistato : Dalla nostra Lamborghini alla mitica Ferrari guidata a Roma negli anni '60 dal maresciallo della #squadramobile Spa… - gualtierieurope : Spero che questa sia l’ultima campagna elettorale in cui il tema è la pulizia di #Roma, ho detto alla Conferenza de… - isa_gianni : @roma_paoletta Cantine e soffitte sono gli spazi più odiosi, per me. Conservo, ordino e poi si mischia tutto e, se… - GOLDRAKE_AVANTI : RT @virginiaraggi: Anche durante questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei controlli… -