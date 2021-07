Roberto Speranza: "Attenzione alle nuove varianti, avanti con 500mila dosi al giorno" (Di domenica 4 luglio 2021) “Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo” e questo dato “ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente”. Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. “Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida” e serve la “massima Attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli” ha aggiunto il ministro affermando che “la partita è ancora tutta da giocare” ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) “Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo” e questo dato “ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente”. Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salutealla conferenza programmatica del Psi. “Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida” e serve la “massimaanche alla luce di una presenza diche non ci fanno stare tranquilli” ha aggiunto il ministro affermando che “la partita è ancora tutta da giocare” ...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Speranza: 'È il primo venerdì che non firmo ordinanze. L'Italia resta tutta bianca' - LanzoIgor : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza: 'Attenzione alle nuove varianti, avanti con 500mila dosi al giorno' - fiore561 : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza: 'Attenzione alle nuove varianti, avanti con 500mila dosi al giorno' - HuffPostItalia : Roberto Speranza: 'Attenzione alle nuove varianti, avanti con 500mila dosi al giorno' - tempoweb : La strategia del terrore di #Speranza non ci dà tregua: le varianti del #Covid non ci fanno stare tranquilli… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Speranza I falafel di Gabriel: una polpettina di ceci può vincere l'odio, se fatta con amore Me lo ha fatto scoprire Roberto, mio fratello. Ho da sempre un debole per i falafel , le famose ... significa che non tutto è perduto, c'è ancora speranza'. Gabriel mi ha detto che i suoi falafel sono ...

Covid, Speranza: sfida non vinta, attenzione alle nuove varianti La situazione è cambiata positivamente', questo quanto detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. '...

Roberto Speranza oggi a Modena: "Covid, dati incoraggianti" il Resto del Carlino Covid, Speranza: "Sfida non vinta, attenzione alle nuove varianti" "Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo e ora la situazione è cambiata positivamente". Lo ha detto il ministro della Salute. Roberto Speranz ...

Roberto Speranza: "Attenzione alle nuove varianti, avanti con 500mila dosi al giorno" “Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida” e serve la “massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli” ha aggiunto ...

Me lo ha fatto scoprire, mio fratello. Ho da sempre un debole per i falafel , le famose ... significa che non tutto è perduto, c'è ancora'. Gabriel mi ha detto che i suoi falafel sono ...La situazione è cambiata positivamente', questo quanto detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salutealla conferenza programmatica del Psi. '..."Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo e ora la situazione è cambiata positivamente". Lo ha detto il ministro della Salute. Roberto Speranz ...“Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida” e serve la “massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli” ha aggiunto ...