Rincari sulle bollette, l’esperto: “I permessi sulla CO2 sono sempre più cari. Ecco perché aumenta il costo dell’energia” (Di domenica 4 luglio 2021) Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia, esperto indipendente: “Pesano gli Ets: prima erano gratuiti. Quattro anni fa costavano 4 euro a tonnellata, oggi 58” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 luglio 2021) Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia, esperto indipendente: “Pesano gli Ets: prima erano gratuiti. Quattro anni fa costavano 4 euro a tonnellata, oggi 58”

Advertising

blusewillis1 : RT @Labellasospesa: Dall'1 luglio rincari record sulle bollette di luce e gas: stangata in arrivo per famiglie e imprese - Labellasospesa : Dall'1 luglio rincari record sulle bollette di luce e gas: stangata in arrivo per famiglie e imprese - GianLunghi : RT @SecolodItalia1: Dopo la pandemia è stangata sulle vacanze: dal caro benzina ai treni, rincari ovunque. Il report - SecolodItalia1 : Dopo la pandemia è stangata sulle vacanze: dal caro benzina ai treni, rincari ovunque. Il report… - il_brigante07 : RT @Alisa44718330: Oggi ho fatto benzina pagando 1,62 euro al litro al selfservice, servito costava 10 centesimi in più, un aumento del 20%… -