Riattivati i contatti Elezioni | il piano-ribaltone di Salvini in risposta allo scippo della Meloni | è scontro a Verona?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) A volte ritornano. Insieme. Dopo anni passati a insultarsi, Matteoe Flavio Tosi, ex sindaco di, si riparlano. Per preparare una sorpresa a Giorgiae a Federico Sboarina, attuale primo cittadinocittà di Giulietta, colpevole di aver "tradito" il suo spirito civico ed essersi iscritto un paio di settimane fa a Fratelli d'Italia. Una scelta di campo ufficializzata pochi giorni dopo la visita del Capitano in riva all'Adige, durante la quale il leader del Carroccio aveva speso parole d'oro per il sindaco, spingendolo per un secondo mandato (si vota nella primavera 2022) dopo una cena insieme chiusa ...