Renée Simonsen | la ricordate così? Eccola 40 anni dopo | età | altezza | peso | mariti | figli | com’è oggi

Leggi su tuttivip

(Di domenica 4 luglio 2021) Inizialmente lavorava come cassiera e per puro caso è stata notata dall’editrice Birte Strandgaard, e da quel momento la sua vita è cambiata. Era il 1981 e l’anno seguente, tra servizi fotografici e concorsi di bellezza,è volata a New York rappresentando la bellezza danese in America. Da lì è cominciata la sua rinomata carriera da super modella. Non solo moda, come ricorderanno in molti, nel 1985ha debuttato al cinema nel thriller Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina. Quel ruolo di modella killer l’ha immediatamente resa famosa in Italia, tanto che due...