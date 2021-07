(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “da parte della: per garantire la riduzione degli scarichi nocivi è stato introdotto un incentivo di 500 euro per l’anno 2021 per tutti coloro che installeranno un impianto a gas metano sulle loro autovetture. Il contributo è riservato ai veicoli che hanno un classe energetica da euro 0 a euro 4. Con questa misura laha cercato di coniugare le esigenze ambientali con le difficoltà delle famiglie”. Lo rende noto il consigliere regionale Vincenzo ...

Advertising

emergency_ong : #CastelVolturno: forniamo assistenza ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino anti-Covid19 sulla pia… - anteprima24 : ** #Regione Campania, #SantAngelo: 'Attenzione massima alla qualità dell'aria' ** - Capuaonline : Regione Campania. Incentivi regionali per chi installa impianto a gas metano sul proprio autoveicolo… - RaffaeleFerro7 : @iuvinale_n @PLANETHOTEL_NET @mbgiuffrida @ExtremaRatio4 @GabrieleIuvina1 Mi riferisco alla famosa fornitura della Regione Campania - sciltian : @marko_stefani @MaryDeBe72 @marcofurfaro Ma sai, tu guardi i sondaggi, io guardo i voti veri. Alle elezioni del deb… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania

Regione Campania

... con i dati su contagi, ricoveri e morti dalla Protezione Civile e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, daa Sicilia, da Piemonte a Puglia, ecco i numeri su casi e vacciniper ...La sua figura di sportivo di razza è riconosciuta non solo nel quartiere di pianura, ma nella intera. Dalla redazione tutta, le più sentite condoglianze alla famiglia tutta.Ancora nidi di caretta caretta nel Cilento. Salgono così a 13 quelli segnalati nella regione Campania, ma l’area a sud della provincia di Salerno, è quella dove si stanno registrando più nidificazioni ...12:47:31 «Attenzione massima da parte della Regione Campania alla qualità dell’aria: per garantire la riduzione degli scarichi nocivi è stato introdotto un incentivo di 500 euro per l’anno 2021 per tu ...