Rave non autorizzato nel pisano, 5mila persone con musica alta e strade piene. Le discoteche: “Fateci riaprire, siamo più sicuri” (Di domenica 4 luglio 2021) Un colossale Rave non autorizzato. È accaduto a Tavolaia, in provincia di Pisa a partire da sabato 3 luglio sera richiamando, secondo la questura, circa 5mila persone. L’evento si è tenuto in un terreno privato attorno a un rudere, per una notte di festa al di fuori di ogni regola. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sgomberare il maxi assembramento. I residenti della zona hanno visto arrivare fin da sabato centinaia di auto, camper e tir, denunciando i disagi causati dalla presenza di musica techno sparata a tutto volume e centinaia di persone per le ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Un colossalenon. È accaduto a Tavolaia, in provincia di Pisa a partire da sabato 3 luglio sera richiamando, secondo la questura, circa. L’evento si è tenuto in un terreno privato attorno a un rudere, per una notte di festa al di fuori di ogni regola. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sgomberare il maxi assembramento. I residenti della zona hanno visto arrivare fin da sabato centinaia di auto, camper e tir, denunciando i disagi causati dalla presenza ditechno sparata a tutto volume e centinaia diper le ...

