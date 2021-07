Raspadori Inter: il club vuole bloccarlo e sbaragliare la concorrenza. Il piano (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato Inter: Giacomo Raspadori è l’obiettivo numero uno per l’attacco, ma i nerazzurri studiano la strategia per averlo nel 2022 L’Inter è rimasta folgorata da Giacomo Raspadori, il baby attaccante del Sassuolo che il c.t. Roberto Mancini ha deciso di portare con se nella spedizione azzurra a Euro 2020. Nelle idee dei nerazzurri, la giovane punta sarebbe l’erede di Lautaro Martinez ma ci sarebbe tempo prima di vederla titolare a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, quello dell’Inter sarebbe un acquisto per il 2022 quando potrebbe essere molto più difficile trattenere il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato: Giacomoè l’obiettivo numero uno per l’attacco, ma i nerazzurri studiano la strategia per averlo nel 2022 L’è rimasta folgorata da Giacomo, il baby attaccante del Sassuolo che il c.t. Roberto Mancini ha deciso di portare con se nella spedizione azzurra a Euro 2020. Nelle idee dei nerazzurri, la giovane punta sarebbe l’erede di Lautaro Martinez ma ci sarebbe tempo prima di vederla titolare a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, quello dell’sarebbe un acquisto per il 2022 quando potrebbe essere molto più difficile trattenere il ...

