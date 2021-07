Advertising

ModenaToday : Rapine ai turisti, arrestata baby gang in trasferta da Modena alla Riviera -

Un vero blocco umano che li ha costretti a fermarsi e successivamente il terrore: tra spintoni e minacce, il gruppo di aggressori ha costretto ia consegnare un cellulare e un portafogli ...Riccione, 4 luglio 2021 - Specializzati in furti e. E il sospetto è che i cinque giovanissimi fermati ieri sera dai carabinieri di Riccione ... A dare l'allarme un gruppo di giovanissimi...RICCIONE. Arrestata dai carabinieri a Riccione una banda di rapinatori in trasferta. I militari della Sezione Operativa del Nor hanno messo fine alle scorribande di un gruppo di professionisti, in tra ...I baby rapinatori, un serbo e quattro albanesi residenti a Modena, avevano da poco colpito quando sono stati bloccati dai carabinieri in viale Ceccarini ...