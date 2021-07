"Primo attacco con i missili". La Cina e il piano strategico per "l'invasione militare", Usa già in allerta: il più grande rischio (Di domenica 4 luglio 2021) È tutto pronto per l'invasione militare della Cina nazionalista. Ormai anche le flotte mercantili sono state avvisate dal governo comunista di Pechino tramite la rivista specializzata Naval and Merchant Ships. E, se non bastasse, hanno diffuso la notizia sul South China Morning Post. Meglio non incrociare in quelle acque per un po' di tempo, avverte la stampa del regime. Lo aveva anticipato il presidente a vita Xi Jinping, celebrando il centenario del Partito comunista cinese: l'obiettivo è la «riunificazione» con l'autogoverno di Taiwan, allo scopo di «distruggere» qualsiasi tentativo di indipendenza formale per l'isola, sulla quale nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) È tutto pronto per l'dellanazionalista. Ormai anche le flotte mercantili sono state avvisate dal governo comunista di Pechino tramite la rivista specializzata Naval and Merchant Ships. E, se non bastasse, hanno diffuso la notizia sul South China Morning Post. Meglio non incrociare in quelle acque per un po' di tempo, avverte la stampa del regime. Lo aveva anticipato il presidente a vita Xi Jinping, celebrando il centenario del Partito comunista cinese: l'obiettivo è la «riunificazione» con l'autogoverno di Taiwan, allo scopo di «distruggere» qualsiasi tentativo di indipendenza formale per l'isola, sulla quale nel ...

