Presidio Sanitario di Calitri, la replica dell’Asl di Avellino alla UIL (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione al comunicato stampa della UIL relativo al trasferimento del Presidio Sanitario di Calitri presso l’ex Scuola Media del comune, l’Asl di Avellino precisa che, a seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico, è emersa la necessità di completare l’intervento previsto dal Comune presso la nuova sede, individuata in accordo con l’Asl, al fine di poter ospitare o servizi sanitari previsti. Ad oggi l’Azienda Sanitaria Locale è in attesa del completamento dei lavori e della consegna della struttura stessa per procedere al trasferimento, così come concordato con il Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione al comunicato stampa della UIL relativo al trasferimento deldipresso l’ex Scuola Media del comune, l’Asl diprecisa che, a seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico, è emersa la necessità di completare l’intervento previsto dal Comune presso la nuova sede, individuata in accordo con l’Asl, al fine di poter ospitare o servizi sanitari previsti. Ad oggi l’Azienda Sanitaria Locale è in attesa del completamento dei lavori e della consegna della struttura stessa per procedere al trasferimento, così come concordato con il Comune di ...

Advertising

bassairpinia : PRESIDIO SANITARIO DI CALITRI, L’ASL REPLICA ALLA UIL: STRUTTURA NON ANCORA PRONTA, È INTERESSE DELL’AZIENDA PROCED… - anteprima24 : ** Presidio Sanitario di #Calitri, la replica dell'Asl di #Avellino alla #Uil ** - TG24info : Anagni – #Presidio sanitario, ripristinati i #parcheggi per i malati in dialisi (foto) | - TG24info : Anagni – #Presidio sanitario, ripristinati i #parcheggi per i malati in dialisi (foto) | - AslFrosinone : #ASLFrosinone: da oggi al via somministrazione anche #vaccino monodose J&J #Janssen. Punti vaccinali: ??Ospedale… -