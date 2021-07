Preolimpico di Belgrado, l’Italia sfida la Serbia per un posto a Tokyo (Di domenica 4 luglio 2021) Come da previsioni nel torneo Preolimpico di Belgrado saranno Serbia e Italia a contendersi in finale un posto per le Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri dopo un esordio timido contro Portorico, gara vinta 90-83 in rimonta con 21 punti di Fontecchio, Mannion e Polonara, hanno fatto di nuovo la differenza nel terzo periodo con un InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 luglio 2021) Come da previsioni nel torneodisarannoe Italia a contendersi in finale unper le Olimpiadi di. Gli azzurri dopo un esordio timido contro Portorico, gara vinta 90-83 in rimonta con 21 punti di Fontecchio, Mannion e Polonara, hanno fatto di nuovo la differenza nel terzo periodo con un InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

