Premio Flaiano | vincono Mariapia Veladiano e Maddalena Fingerle

Pescara, 4 lug. - (Adnkronos) - Mariapia Veladiano con "Adesso che sei qui" (Guanda) è la vincitrice della sezione di Narrativa Over 35 del Premio Ennio Flaiano 2021. Lo ha deciso la giuria popolare dei cento lettori e la proclamazione è avvenuta nella serata di sabato 3 luglio al Teatro Monumento 'Gabriele d'Annunzio' a Pescara. Veladiano ha ottenuto 41 voti, battendo sul filo di lana Gianni Solla con "Tempesta madre" (Einaudi) che ha ricevuto 40 voti. La terna dei finalisti comprendeva anche Antonio Pennacchi con "La strada del mare" (Mondadori), che ha conquistato 17 voti.

Maddalena Fingerle con Lingua madre, vince il Premio Flaiano Under 35