Prato | ucciso un cambia-valute abusivo | il rapimento e il rebus del movente

(Di domenica 4 luglio 2021) Qualcuno pretendeva dall'uomo moltissimi soldi, che nlui però non aveva. Ora sono quattro gli indagati per il suo omicidio, uno già finito in carcere

Advertising

Nazione_Prato : L’ipotesi: ucciso con una coltellata - _addictedtolou_ : Camminare con i sandali nel prato = un ape si blocca sotto il piede e mi punge, uno dei dolori peggiori mai provato… - Nazione_Prato : Prato, 33enne scomparso: 'Rapito e ucciso' - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Giovane sequestrato e forse ucciso dai rapitori: un arresto e tre indagati' - Nazione_Prato : Rapito, ucciso e nascosto all'ex Cicognini: terribile ipotesi sulla scomparsa di un 33enne -

Ultime Notizie dalla rete : Prato ucciso

LA NAZIONE

Gli inquirenti temono che il 33enne possa essere statoe che il suo cadavere possa essere quello trovato il 10 Giugno scorso in via della Fontana a, in avanzato stato di decomposizione. ...... noleggiata presso un'officina ditre giorni prima del sequestro, hanno permesso di appurare -...hanno più notizie proprio dalla mattina del 26 aprile e del quale si teme possa essere stato...Qualcuno pretendeva dall'uomo moltissimi soldi, che nlui però non aveva. Ora sono quattro gli indagati per il suo omicidio, uno già finito in carcere ...PRATO: Drammatica ipotesi dei carabinieri sulla sparizione di un uomo avvenuta a fine Aprile. In corso le analisi del dna su un cadavere. Arrestato un uomo ...